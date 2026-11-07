«Краснодар» — ЦСКА: разве Дуглас Аугусто не сыграл рукой? В ворота «быков» не назначен пенальти

На 11-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА судья Сергей Карасев не назначил пенальти в ворота хозяев поля.

В том эпизоде краснодарец Дуглас Аугусто в борьбе за позицию с Матеусом Алвесом сделал движение левой рукой и снял мяч кистью, фактически выиграв за счет этого единоборство и выбив мяч из пределов штрафной площади.

Вероятно, сам Карасев этого не видел, а видеоассистенты Сергей Цыганок и Артур Федоров в его действия не вмешались.

Отметим, что в похожих ситуациях пенальти в российских соревнованиях назначались.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.