Дани Алвес: «Если «Барселона» нуждается во мне, то это вопрос одного звонка»

Защитник Дани Алвес подтвердил, что хотел бы вернуться в «Барселону».

«Наверное, слишком смело говорит, что я нужен «Барселоне» сейчас. Я всегда говорил, что покинул клуб потому, что все пошло не так, как мне казалось правильным.

Но я всегда с огромным уважением относился к команде. «Барселона» — мой дом. Я и всегда готовь помочь ей.

Если «Барса» думает, что нуждается во мне, то это вопрос одного звонка", — приводит слова Алвеса Sport.es.

Защитник играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год. Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея.