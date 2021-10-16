Дани Алвес: «Если «Барселона» нуждается во мне, то это вопрос одного звонка»
Защитник Дани Алвес подтвердил, что хотел бы вернуться в «Барселону».
«Наверное, слишком смело говорит, что я нужен «Барселоне» сейчас. Я всегда говорил, что покинул клуб потому, что все пошло не так, как мне казалось правильным.
Но я всегда с огромным уважением относился к команде. «Барселона» — мой дом. Я и всегда готовь помочь ей.
Если «Барса» думает, что нуждается во мне, то это вопрос одного звонка", — приводит слова Алвеса Sport.es.
Защитник играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год. Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю