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14 мая 2025, 10:12

Роналду может заменить Дьекереша в «Спортинге»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в «Спортинг» после истечения контракта с саудовским клубом летом этого года, сообщает Calciomercato со ссылкой на beIN Sports.

По информации источника, 40-летний Роналду может заменить форварда Виктора Дьекереша в «Спортинге», которого хотят подписать многие европейские клубы. Роналду готов согласиться на понижение зарплаты.

В текущем сезоне Роналду сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забив 33 гола и сделав 4 результативные передачи. Его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Роналду — выпускник академии «Спортинга», в системе которого он находился с 1997 по 2003 год.

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Виктор Дьекереш
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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