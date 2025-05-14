Роналду может заменить Дьекереша в «Спортинге»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в «Спортинг» после истечения контракта с саудовским клубом летом этого года, сообщает Calciomercato со ссылкой на beIN Sports.

По информации источника, 40-летний Роналду может заменить форварда Виктора Дьекереша в «Спортинге», которого хотят подписать многие европейские клубы. Роналду готов согласиться на понижение зарплаты.

В текущем сезоне Роналду сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забив 33 гола и сделав 4 результативные передачи. Его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Роналду — выпускник академии «Спортинга», в системе которого он находился с 1997 по 2003 год.