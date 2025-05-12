Футбол
Саудовская Аравия
Новости
12 мая, 22:55

«Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Ахдуд» со счетом 9:0, Мане оформил покер

Руслан Минаев

«Аль-Наср» на выезде разгромил «Аль-Ахдуд» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 9:0.

Четыре гола забил Садьо Мане, дубль на счету Джона Дурана, еще по одному голу забили Марсело Брозович, Айман Яхъя и Мохаммед Марран.

Хозяева с 47-й минуты играли вдесятером после удаления вратаря Витора. Форвард гостей Криштиану Роналду пропустил матч.

«Аль-Наср» набрал 63 очка и поднялся на третье место в таблице. «Аль-Ахдуд» с 28 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Саудовской Аравии. 31-й тур.
12 мая, 00:00. Prince Hathloul Stadium (Найран)
Аль-Охдуд
0:9
Аль-Наср Эр-Рияд
ФК Аль-Наср
  • Derbist

    Без балласта.

    13.05.2025

  • shpasic

    Аль-Вдул

    12.05.2025

  • Andrew Arshavin

    Эх, насколько мог продвинуться Криштинка к рекорду! Как же такую халяву пропустил...

    12.05.2025

    • «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Оруба»

    Роналду может заменить Дьекереша в «Спортинге»

    Takayama

