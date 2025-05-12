«Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Ахдуд» со счетом 9:0, Мане оформил покер

«Аль-Наср» на выезде разгромил «Аль-Ахдуд» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 9:0.

Четыре гола забил Садьо Мане, дубль на счету Джона Дурана, еще по одному голу забили Марсело Брозович, Айман Яхъя и Мохаммед Марран.

Хозяева с 47-й минуты играли вдесятером после удаления вратаря Витора. Форвард гостей Криштиану Роналду пропустил матч.

«Аль-Наср» набрал 63 очка и поднялся на третье место в таблице. «Аль-Ахдуд» с 28 очками — на 17-й строчке.