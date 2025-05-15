Роналду остается самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сохраняет первое место в обновленном рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

По данным издания, 40-летний футболист с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025-го заработал 275 миллионов долларов. Из них 225 миллионов долларов — это зарплата и различные бонусы, а оставшаяся сумма — спонсорские контракты.

Вторым в рейтинге идет баскетболист Стефен Карри из «Голден Стэйт», общий заработок которого составил 156 миллионов долларов. Третий в списке — британский боксер Тайсон Фьюри (146 миллионов долларов).

У аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси пятая строчка (135 миллионов долларов).

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы. Он также признавался самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам 2023 и 2024 годов.