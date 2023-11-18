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Сегодня, 11:43

Вратарь сборной России Нигматуллин: «Будет ли позор, если не обыграем Кубу? Давайте без негатива»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Артур Нигматуллин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер сборной России и «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной Кубы.

«Смотрел матч с Камеруном, было интересно. Это хороший соперник. Будет ли позор, если не обыграем Кубу? Давайте без негатива. Все стараются играть на победу и команда заряжена на победу. Никакого расслабления нет, это национальная сборная.

С Кафановым лично познакомились только на этом сборе. Он показал мне, как надо играть, какие требования. Сложно сказать, на пике я сейчас или нет. Я ждал вызов в сборную. Пока я буду выходить на поле, я всегда буду ждать вызова в сборную. У нас сейчас много вратарей 36-37 лет, а мне только 32!

Мало времени провел с Валерием Георгиевичем. Он понимает футболистов. Показывает, как надо играть", — сказал Нигматуллин.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Артур Нигматуллин
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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