Нигматуллин — о конкуренции с Сафоновым в сборной: «Друг у друга нужно учиться»

Голкипер сборной России и «Пари НН» Артур Нигматуллин ответил на вопрос о конкуренции с вратарем Матвеем Сафоновым.

«Конкуренция с Сафоновым? Друг у друга нужно учиться. Я только за. У нас хорошие отношения. Мы общаемся, узнаем, как друг у друга дела в клубах.

Знакомы с Русланом Нигматуллиным. Передаю ему привет! Диджеем стать не думаю, хочу двигаться в другом направлении. Смотрел за всеми нашими вратарями прошлым лет. Но ориентиром всегда для меня был Оливер Кан. Я даже похож с ним!» — сказал вратарь.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.