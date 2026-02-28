В РФС сообщили, что субботний матч женской сборной России в ОАЭ состоится

В пресс-службе сообщили «СЭ», что сегодняшний товарищеский матч женской сборной России против Танзании в Шардже (ОАЭ) состоится.

«Никаких отмен. Матч состоится по плану», — сообщили «СЭ» в пресс-службе.

28 февраля вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции против исламской республики. Также ударам в ответ подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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