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10 марта 2025, 16:30

Товарищеский матч сборных России и Гренады пойдет в рейтинг ФИФА

Алина Савинова

Товарищеский матч между сборными России и Гренады будет учитываться в рейтинге ФИФА, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

В понедельник, 10 марта, сборная России объявила, что игра с Гренадой состоится 19 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по местному времени.

Гренада располагается на 174-м месте в рейтинге ФИФА. Команда ни разу не квалифицировалась на чемпионаты мира, а на Золотом кубке КОНКАКАФ не проходила дальше группового этапа. У сборной России 34-я позиция в рейтинге ФИФА.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Источник: ТАСС
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