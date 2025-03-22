Футбол
22 марта, 19:44

Семак о рекорде Дзюбы по голам за сборную России: «Я не удивлен. Все абсолютно заслуженно»

Роман Кольцов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на то, что бывший форвард команды Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

В среду, 19 марта Дзюба забил гол в товарищеском матче против Гренады (5:0). Этот мяч стал для него 31-м за сборную России, он вышел на первое место по этому показателю, опередив Александра Кержакова (30).

«Я ничем не удивлен. Все в футболе абсолютно заслуженно. Я больше по своей команде могу отвечать, а остальные аспекты — на них все уже давно сказано, на мой взгляд», — сказал Семак на пресс-конференции после матча «Зенит» — БАТЭ.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года по июнь 2022 года.

Артем Дзюба
Сергей Семак
  • Knockouter

    Как же противно это все читать! Ни у кого нет смелости сказать как есть. Даже в футболе нам навязывают кого-то, те, кто далек от футбола. Даже ботов в комментах понапихали... какой же маразм в стране творится

    23.03.2025

  • Highlander

    Кержаков Гренаде не забивал.

    22.03.2025

  • Морская свинка_1979

    И я не удивлён, что Семак не удивлён. Дипломат без ручки этот ваш Семак. И не поверишь что был хорошим футболистом.

    22.03.2025

