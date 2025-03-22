Семак о рекорде Дзюбы по голам за сборную России: «Я не удивлен. Все абсолютно заслуженно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на то, что бывший форвард команды Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

В среду, 19 марта Дзюба забил гол в товарищеском матче против Гренады (5:0). Этот мяч стал для него 31-м за сборную России, он вышел на первое место по этому показателю, опередив Александра Кержакова (30).

«Я ничем не удивлен. Все в футболе абсолютно заслуженно. Я больше по своей команде могу отвечать, а остальные аспекты — на них все уже давно сказано, на мой взгляд», — сказал Семак на пресс-конференции после матча «Зенит» — БАТЭ.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года по июнь 2022 года.