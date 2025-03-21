Футбол
21 марта, 22:00

Черников: «С Замбией будет сложнее, чем с Гренадой»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Александр Черников поделился ожиданиями от BetBoom Матча Сборной России с Замбией.

«Не видел игры Замбии, но, естественно, слышал о ней. Периодически поглядывал за результатами на Кубке Африки и африканском отборе на чемпионат мира. Поэтому слышал о Замбии. Конкретных ее матчей не видел, но ясно, что она, как и большинство африканских сборных, обладает очень мощными физически игроками. Остальное, думаю, тренерский штаб с нами разберет перед игрой. Понятно, что будет сложнее, чем с Гренадой, что Замбия существенно сильнее», — сказал Черников «Известиям».

Валерий Карпин и&nbsp;Максим Глушенков.Россия — Замбия: информация о матче сборной: дата, состав, где смотреть

Встреча пройдет 25 марта в Москве. Начало — в 20.00 мск.

19 марта национальная команда разгромила Гренаду со счетом 5:0.

Источник: Известия
Александр Черников (футбол)
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
