Черников: «С Замбией будет сложнее, чем с Гренадой»
Полузащитник сборной России и «Краснодара» Александр Черников поделился ожиданиями от BetBoom Матча Сборной России с Замбией.
«Не видел игры Замбии, но, естественно, слышал о ней. Периодически поглядывал за результатами на Кубке Африки и африканском отборе на чемпионат мира. Поэтому слышал о Замбии. Конкретных ее матчей не видел, но ясно, что она, как и большинство африканских сборных, обладает очень мощными физически игроками. Остальное, думаю, тренерский штаб с нами разберет перед игрой. Понятно, что будет сложнее, чем с Гренадой, что Замбия существенно сильнее», — сказал Черников «Известиям».
Встреча пройдет 25 марта в Москве. Начало — в 20.00 мск.
19 марта национальная команда разгромила Гренаду со счетом 5:0.
Источник: Известия
Новости