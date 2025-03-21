Черников: «С Замбией будет сложнее, чем с Гренадой»

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Александр Черников поделился ожиданиями от BetBoom Матча Сборной России с Замбией.

«Не видел игры Замбии, но, естественно, слышал о ней. Периодически поглядывал за результатами на Кубке Африки и африканском отборе на чемпионат мира. Поэтому слышал о Замбии. Конкретных ее матчей не видел, но ясно, что она, как и большинство африканских сборных, обладает очень мощными физически игроками. Остальное, думаю, тренерский штаб с нами разберет перед игрой. Понятно, что будет сложнее, чем с Гренадой, что Замбия существенно сильнее», — сказал Черников «Известиям».

Встреча пройдет 25 марта в Москве. Начало — в 20.00 мск.

19 марта национальная команда разгромила Гренаду со счетом 5:0.