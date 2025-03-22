Журналист Ланзон: ФИФА начала процесс по возвращению России

Президент ФИФА Джанни Инфантино запустил процесс по возвращению России в международные турниры, сообщает журналист Lateral Web Науэль Ланзон.

Журналист привел слова Инфантино с последнего заседания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), на котором итальянец заявил о надежде, что «все страны мира смогут играть в футбол».

По информации источника, Инфантино может готовить почву для возвращения России на международные турниры. Ланзон считает, что на это также повлиял недавний визит главы ФИФА в Белый дом, в ходе которого он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА с 2022 года.