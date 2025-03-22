Футбол
22 марта, 21:53

Журналист Ланзон: ФИФА начала процесс по возвращению России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press

Президент ФИФА Джанни Инфантино запустил процесс по возвращению России в международные турниры, сообщает журналист Lateral Web Науэль Ланзон.

Журналист привел слова Инфантино с последнего заседания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), на котором итальянец заявил о надежде, что «все страны мира смогут играть в футбол».

По информации источника, Инфантино может готовить почву для возвращения России на международные турниры. Ланзон считает, что на это также повлиял недавний визит главы ФИФА в Белый дом, в ходе которого он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА с 2022 года.

Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Триатлет Прасолов: «На международные старты мне дорога закрыта»
Шведская лыжница готова бойкотировать Олимпиаду, если на нее допустят Россию. Эпатаж от Линн Сван
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
Жуков — о Ковентри: «Пока что особых движений от нее не видно»
Жуков рассчитывает, что сборная России сыграет на Всемирной шахматной олимпиаде
  • Ogo Gogo

    Ещё лет 20 никуда не вернут...

    24.03.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    и что теперь?))) жопу вам расцеловать, у*бкам, за это незаконное отстанение?))) ФИФА коррумпированное ангажированное говно!)))

    23.03.2025

  • Jean4

    Как-будто это решать Фифа и инфантильному. Все и так понимают, где этот вопрос решается.

    23.03.2025

  • ValeraK

    Да вообще без формы - в Замбии жарко

    23.03.2025

  • zg

    А еще у нас во дворе бабки молвют,що ждут нас усе в еуропах,как дорожайших гостей!:man_facepalming:

    22.03.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Узырил Доня Бздюбин гол Гренаде И вызвал Инфантишку на ковёр: - В двадцать четыре Раша в шоколаде! Во всех турнирах! С бонусом! Допёр?!!

    22.03.2025

  • vik3222009

    Трамп дал "добро" и футбольные чинуши стали "во фрунт"... Теперь начнутся условия: без флага, без гимна, в нейтральной форме и т.д.со всеми остановками... Так что, друзья, рано нам радоваться.

    22.03.2025

  • Gene63

    Если Ланзон представляет издание Lateral Web, то он не журналист, а блогер.

    22.03.2025

  • Pepe

    Отлично

    22.03.2025

  • Berkut-7

    Но я не пойму в чем секрет, Процесс, если есть, то его сразу нет.

    22.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Ну если какой-то ноунейм, то да, несомненно )

    22.03.2025

  • 36

    Давно пора

    22.03.2025

    • Семак о рекорде Дзюбы по голам за сборную России: «Я не удивлен. Все абсолютно заслуженно»

    Максим Осипенко: «Уровень Замбии? Хороший соперник»

