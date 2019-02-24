Сборная России разгромила Германию и в 11-й раз выиграла Кубок легенд

Сборная России одержала победу над Германией со счетом 13:4 в финальном матче турнира Кубка легенд, который проходил в Москве.

За сборную России хет-триками отметились Евгений Алдонин и Андрей Тихонов, дважды отличились Андрей Каряка и Егор Титов, а также по разу забили Андрей Аршавин и Юрий Ковтун.

Кубок легенд. Финал

Россия – Германия – 13:4 (4:2)

Голы: Алдонин, 1, 21, 36. Титов, 2, 27. Тихонов, 9, 12, 33. Аршавин, 30. Каряка, 32, 34. Ковтун, 37. Овомойела, 38 (в свои ворота) – Ханке, 10, 14. Лаут, 39, 40.