Сборная России поздравила Жиркова с днем рождения

Сборная России по футбол поздравила с днем рождения экс-игрока национальной команды Юрия Жиркова.

20 августа бывшему футболисту исполнился 41 год.

«С днем рождения, Юрий Жирков! Сегодня бронзовому призеру Евро-2008 исполняется 41 год. Поздравляем Юрия Валентиновича и желаем ему крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!», — говорится в поздравлении, размещенном в соцсетях сборной.

Жирков является обладателем бронзовых наград чемпионата Европы 2008 года, на котором российская сборная заняла 3-е место, что является лучшим результатом команды в истории (без учета сборной СССР). За национальную команду игрок провел 104 матча (4-й показатель в истории) и забил 2 гола.

На клубном уровне экс-полузащитник выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Анжи», московское «Динамо», «Зенит», «Химки», а также английский «Челси». Жирков 5 раз становился чемпионом России и по 6 раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также чемпионом Англии. В составе московских армейцев россиянин выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.