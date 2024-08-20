Аршавин — об отсутствие Соболева в составе сборной: «В Таиланд и Вьетнам он и сам может позволить себе съездить»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин отреагировал на отсутствие нападающего «Спартака» Александра Соболева в расширенном составе сборной России на сентябрьские товарищеские матчи.

«В Таиланд и Вьетнам Соболев и сам может позволить себе съездить», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

5 сентября национальная команда в Ханое сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».