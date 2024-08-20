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Сегодня, 12:17

Посольство России во Вьетнаме: «Игры сборной — знаковое событие для Юго-Восточной Азии»

Артем Бухаев
Корреспондент
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В посольстве России во Вьетнаме прокомментировали «СЭ» проведение товарищеского матча между сборными России и Вьетнама.

«Это знаковое событие для Вьетнама и Юго-Восточной Азии в целом, так как ранее сборная России еще ни разу не играла ни с Вьетнамом, ни с Таиландом. Самые известные российским болельщикам соперники нашей команды из этой части света — Япония и Южная Корея, матчи с которыми проходили в рамках Чемпионатов мира по футболу в 2002 и 2014 годах», — сообщили «СЭ» в посольстве.

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА, Вьетнам располагается на 115-й строчке.

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