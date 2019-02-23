Сборная России обыграла команду звезд на Кубке Легенд

Сборная России обыграла команду звезд во втором матче группового этапа Кубка Легенд - 8:7. В составе россиян дублями отметились Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Также отличились Константин Зырянов, Андрей Каряка, Евгений Алдонин и Андрей Аршавин.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. В турнире принимают участие шесть команд, поделенных на две группы. После группового этапа проводятся матчи за 5-е место, 3-ю позицию и финал. Игры проходят в формате "5 полевых футболистов плюс вратарь". Продолжительность матчей составляет 40 минут (два тайма по 20).

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