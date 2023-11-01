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Сборная России может провести товарищеские матчи в Казани в рамках Игр БРИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России обсуждает возможность проведения товарищеских матчей летом 2024 года в Казани.

«В июне в Казани пройдут Игры БРИКС, футбол в том или ином виде на них будет присутствовать, — цитирует Митрофанова «РБ Спорт». — Но в классическом футболе все федерации играют в своих соревнованиях. Тем не менее мы обсудим возможность организации матчей с рядом стран БРИКС летом в Казани. Это было бы логично, но есть естественные ограничения в виде окон ФИФА. Во время турнира БРИКС будет открыто окно только для европейских сборных».

Митрофанов в коцне октября сообщал, что РФС хочет провести дома ноябрьские матчи национальной команды.

Ранее президент РФС Александр Дюков допустил возможность участия сборной России в турнире стран БРИКС, который пройдет в Казани с 12 по 23 июня.

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала три победы, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.

Источник: РБ Спорт
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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