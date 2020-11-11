Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в беседе с «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с Молдавией.

— Думаю, одержать победу именно с большой разницей по голам — не самое важное, — сказал «СЭ» Самедов. — Это контрольный матч, где есть возможность что-то попробовать, и тренерский штаб это сделает обязательно. Какие-то новые игроки приглашены, надо смотреть на них, на то, как они готовы к национальной сборной. Нужно победить, потому что последние три матча мы проиграли. Опасаться ничего не стоит. В такой игре стоит просто наработать какие-то моменты. В этой игре нечего опасаться, потому что потом идут два матча, которые имеют определенное значение. Тут надо пробовать и рисковать.

Чалова вызвали не просто так. Значит, в нем видят потенциал. В национальную сборную просто так, потому что кого-то нужно было вызвать, не берут, я был в этой команде. Вполне возможно, что ему дадут шанс проявить себя. А то, что это товарищеский матч, не снизит мотивацию футболистов. Игра за национальную сборную есть игра за национальную сборную, контрольная она или официальная. Гимн играет, так что по-другому быть не может. (Екатерина Звенигородская)