Матч Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия, состоявшийся 6 сентября и показанный на Первом канале, стал самой популярной футбольной трансляцией года.

Это стало понятно после того, как компания Mediascope опубликовала последние данные по телевизионным рейтингам за 2020-й год. Игру посмотрело 2,15 миллиона человек.

В топ-5 футбольных трансляций вошли исключительно матчи с участием сборной России, который показывал Первый канал.

(Дмитрий Гирин)

В топе — фигурка, биатлон и хоккейный МЧМ, футбол отстает. Что смотрели россияне по ТВ в 2020 году