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Матч Венгрия — Россия — самая популярная футбольная трансляция года

12:55
Матч Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия стал самой популярной футбольной трансляцией года. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Самые популярный футбольные трансляции. Фото "СЭ"
Матч Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия стал самой популярной футбольной трансляцией года. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Матч Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия, состоявшийся 6 сентября и показанный на Первом канале, стал самой популярной футбольной трансляцией года.

Это стало понятно после того, как компания Mediascope опубликовала последние данные по телевизионным рейтингам за 2020-й год. Игру посмотрело 2,15 миллиона человек.

В топ-5 футбольных трансляций вошли исключительно матчи с участием сборной России, который показывал Первый канал.

(Дмитрий Гирин)

В топе — фигурка, биатлон и хоккейный МЧМ, футбол отстает. Что смотрели россияне по ТВ в 2020 году

Самые популярный футбольные трансляции. Фото "СЭ"
Самые популярный футбольные трансляции. Фото «СЭ»

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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