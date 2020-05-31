Магомед Оздоев: «Сборную России любят везде»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев предположил, почему матчи отборочного турнира Евро-2020 с Кипром и Казахстаном на выезде закончились разгромными победами, а дома — минимальными.

— Играя дома перед своими зрителями, эти команды не отсиживались в обороне, — цитирует Оздоева «Спорт уик-энд». — Раскрывались, оставляли свободные зоны в обороне, чем сборная России и пользовалась. Хотя в Нижнем Новгороде, играя против киприотов, в первые полчаса должны были забить 3-4 гола. Казахстанцы в Калининграде создали гораздо больше проблем, играя вторым номером. Они вообще редко переходили середину поля. Хорошо, что Марио Фернандес забил в концовке. Хотя я до этого был уверен: забьем обязательно.

— С шотландцами играли в Москве, с бельгийцами — в Санкт-Петербурге, а три остальные домашние игры отборочного цикла сборная России провела на аренах ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде, Калининграде и Саранске. В каком из городов, где нет сейчас команд РПЛ, была лучшая поддержка?

— Сборную любят везде. Ее воспринимают как часть нашей страны. Во всех городах стадионы были заполнены, а поддержка была потрясающая. Это было очень круто!