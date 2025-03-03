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3 марта 2025, 16:44

Карпин рассказал об изменениях в его рабочем графике после ухода из «Ростова»

Даниил Аршавский

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о переменах в его рабочем графике после ухода из «Ростова».

«Почувствовал преимущества работы в новом графике сразу и «на полную катушку», успел побывать на трёх матчах прошедшего тура РПЛ. Раньше, конечно, посмотреть столько матчей вживую было бы невозможно», — приводит слова Карпина официальный Telegram-канал сборной России.

25 февраля стало известно об уходе 56-летнего специалиста с поста главного тренера «Ростова», чтобы сконцентрироваться на работе в национальной команде страны.

Источник: https://t.me/teamrussia/8990
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Валерий Карпин
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