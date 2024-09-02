Карпин еще не выбрал капитана на товарищеские матчи с Таиландом и Вьетнамом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что пока не выбрал капитана на товарищеские встречи с Таиландом и Вьетнамом.

«Хотелось бы без вопросов про желание обыграть Таиланд и Вьетнам. Выходим на поле с тем, с кем скажут. Кто станет столпом обороны? Посмотрим в игре. У нас достаточно опытных футболистов с большим количеством матчей. Кто-то это бремя будет нести. Капитан? Я еще состав не выбрал, а вы про капитана говорите. Кто-то играл позавчера, кто-то вчера, — сказал Карпин журналистам.

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно. Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев и Александр Солдатенков из «Крыльев Советов» не примут участия в этих встречах по медицинским причинам.