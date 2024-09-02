Карпин: «Подстраиваться под Вьетнам или Таиланд? Мало ли? Мало ли не будет»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заверил, что в товарищеских встречах с Таиландом и Вьетнамом команда не будет подстраиваться под соперника.

«Ничего нового на пальцах объяснить не смогу. На видео разберем, все расскажу. Вы думаете, что мы будем подстраиваться под Вьетнам или Таиланд? Мало ли? Нет, мало ли не будет», — сказал Карпин журналистам.

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.