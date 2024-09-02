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Сегодня, 18:15

Карпин заявил, что у него нет конфликта с Глушенковым

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу отношения к нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову.

— Конфликт с Глушенковым? Конфликта у меня с игроком быть не может. Разный уровень — тренер и игрок. Претензии могут быть, но они есть ко всем. Были, есть и будут.

25-летний Глушенков не попал в окончательный состав сборной России на сентябрьские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Ранее футболист получил перелом лучевой кости правой руки.

Сбор национальной команды стартовал в подмосковном Новогорске 1 сентября. 5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, 7-го числа — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков
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