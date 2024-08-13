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Сегодня, 10:45

Караваев рассказал, как Карпин подкалывает его в сборной России

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» высказался о чувстве юмора главного тренера сборной России Валерия Карпина.

— Карпин — человек с особенным чувством юмора. В твою сторону хоть раз прилетала какая-нибудь шутка?

— Была один раз такая история. У нас с ним зашел какой-то разговор, и я ему говорю: «А я вот четыре трофея выиграл!» Он запомнил и после этого все время называл меня четырехкратным, ха-ха! Даже на теории: «Эй, четырехкратный!»

— Теперь, видимо, будет называть пятикратным.

— Да! Ну это нормально, такие подколы приветствуются, — сказал Караваев «СЭ».

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Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Этим летом 55-летний специалист продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 2028 года. Также Карпин тренирует «Ростов».

Валерий Карпин
Вячеслав Караваев
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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