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Сегодня, 10:57

Сборные России и Вьетнама проведут товарищеский матч 5 сентября

Виктория Кравченко
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Футболисты сборных России и Вьетнама встретятся в товарищеском матче 5 сентября. Об этом сообщает газета The Nation со ссылкой на Федерацию футбола Вьетнама.

10 августа сборная Вьетнама сыграет с командой Таиланда. Встречи должны пройти в Ханое.

Ранее «СЭ» сообщал, по планам организаторов Турнира трех наций во Вьетнаме, сборная России 5 сентября может сыграть с хозяевами, а 7-го числа — с командой Таиланда.

Обе игры планируется начать в 19.30 по местному времени, то есть в 15.30 — по московскому.

Источник: https://www.nationthailand.com/news/sport/40040552
Сборная России по футболу
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