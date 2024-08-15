Сборные России и Вьетнама проведут товарищеский матч 5 сентября

Футболисты сборных России и Вьетнама встретятся в товарищеском матче 5 сентября. Об этом сообщает газета The Nation со ссылкой на Федерацию футбола Вьетнама.

10 августа сборная Вьетнама сыграет с командой Таиланда. Встречи должны пройти в Ханое.

Ранее «СЭ» сообщал, по планам организаторов Турнира трех наций во Вьетнаме, сборная России 5 сентября может сыграть с хозяевами, а 7-го числа — с командой Таиланда.

Обе игры планируется начать в 19.30 по местному времени, то есть в 15.30 — по московскому.