Умяров — о первом вызове в сборную России: «Не выдохнул, все только начинается»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал вызов в сборную России на октябрьские матчи.

«Не выдохнул, все только начинается. Это первый вызов. Не хочется останавливаться только на вызове, хочется играть. С Карпиным не разговаривали отдельно,только по футболу. Хотелось попасть, хотелось работать, доказывать, заслужить вызов. Не удивился приглашению, но обрадовался — долго этого ждал.

У Станковича и Карпина разные требования, разный подход. Отличий много.

Первая игра, которую я посмотрел в жизни, была Россия — Голландия, мне было 8 лет. В дополнительное время у меня выключился свет, не знал, как закончился матч. Но потом... Та сборная была и кумирами, и первой командой, за которую я начал болеть», — сказал Умяров.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.