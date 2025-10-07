Умяров: «В сборной России нет игроков ЦСКА и «Спартака» — мы сразу переключились»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о взаимоотношениях с игроками ЦСКА в расположении сборной России.

«В сборной нет игроков ЦСКА и «Спартака», тут все игроки команды России. Мы сразу переключились. Мы обсудили какие-то моменты, ничего особенного. Дерби получился эмоциональным. Но давайте говорить о сборной. Когда увидел себя в расширенном списке, не думал, что не получится. Хотелось попасть, хотелось работать. Если думать о клубных делах, то будет тяжело в сборной. А это плохо. Не думаю об изменениях в «Спартаке», полный фокус на сборной», — сказал Умяров в расположении национальной команды.

5 октября ЦСКА победил «Спартак» со счетом 3:2 в 11-м туре РПЛ.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.