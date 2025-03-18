Карпин — о сборной Гренады: «Они большие ребята. Просто точно не будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции поделился мнением о национальной команде Гренады.

— С кем можете сравнить сборную Гренады?

— Ближе всех по рейтингу ФИФА к ней Бруней. Но мы встретились с соперником в коридоре, они большие ребята. Понятно, что эта команда выше уровнем, чем Бруней. Футболисты там за 190 сантиметров. Просто точно не будет.

BetBoom матч России и Гренады пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 мск.