18 марта, 19:50

Карпин: «Сигма-бой — Дзюба. Я уже скуф»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кто больший сигма-бой он или форвард Артем Дзюба. Об этом специалиста спросили на пресс-конференции национальной команды.

Я сам вчера был сигма-бой и общался с девочкой Машей. Но кто из нас больший сигма-бой? Артем Дзюба. Я уже, как там его, скуф, — ответил Карпин.

— Вы продавили, чтобы песня «Сигма-бой» была завтра?
— Нет, здесь моей руки не было, — ответил Дзюба.

19 марта сборная России примет Гренаду в Москве. Вторую игру национальная команда проведет на своем поле с Замбией 25 марта.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • обманутый лох

    а вот как получилось, что его руки вдруг не было? загадка

    19.03.2025

  • zg

    Однозначно,а то скоро реально по фене ботать начнет!)

    19.03.2025

  • SuperDennis

    Каммон, олрайт! Пусть шпрехает на своей фене, но нефиг нам ирзы детерминировать!

    18.03.2025

  • zg

    Однозначно!)))))Тем более сейчас перерыв на гренадо-зимбабвы!:grin:

    18.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Да это я так . Шучу. Жизнь слишком коротка чтобы зацикливаться на футболе. ))

    18.03.2025

  • zg

    ))))Да ладно,жизнь и чемп продолжаются,все стало только веселее и закрученнее!))))Краснодар одним составом точно очки терять будет,так что заруба только начинается!)А там мож даже еще кто втиснется!)

    18.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Не придерайся , я в печали.))

    18.03.2025

  • zg

    Между строк прочел?)

    18.03.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Из всего написанного я понял только одно. Спартак -овно. Больше ни слова не понял.

    18.03.2025

  • hant64

    Карпин скуф? Что ж, учитывая уровень соперников сборной России в последнее время, можно сказать и так про себя:grin:

    18.03.2025

  • zg

    Просто Валера услышал и заучил новое для себя слово и теперь лихо его вворачивает куда ни попадя!)))

    18.03.2025

  • SuperDennis

    Юзеры, скажите мне продвинутые, о чем толк? Сигма-бои и скуфы тарятся в бендешках? Или как голлумы куячат шмурдяк?

    18.03.2025

    • Дзюба: «Закрывать двери для себя в сборной России я не буду»

    Карпин — о сборной Гренады: «Они большие ребята. Просто точно не будет»

