Карпин: «Сигма-бой — Дзюба. Я уже скуф»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кто больший сигма-бой он или форвард Артем Дзюба. Об этом специалиста спросили на пресс-конференции национальной команды.

—Я сам вчера был сигма-бой и общался с девочкой Машей. Но кто из нас больший сигма-бой? Артем Дзюба. Я уже, как там его, скуф, — ответил Карпин.

— Вы продавили, чтобы песня «Сигма-бой» была завтра?

— Нет, здесь моей руки не было, — ответил Дзюба.

19 марта сборная России примет Гренаду в Москве. Вторую игру национальная команда проведет на своем поле с Замбией 25 марта.