Гинер хотел бы вновь видеть Акинфеева в воротах сборной России

Президент ЦСКА Евгений Гинер уверен, что только вратарь армейцев Игорь Акинфеев может ответить на вопрос о возможном возвращении в сборную России. При этом он хотел бы снова видеть голкипера в национальной команде.

«Насчет возвращения это вы у Игоря спросите — он вам скажет. Конечно, я хотел бы его видеть в сборной, потому что мне небезразлично, как наша страна играет, как на нас смотрят. Но наступает момент, когда человек устает», — сказал Гинер.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год, проведя в составе национальной команды 111 матчей. 1 октября 2018 года футболист объявил о завершении карьеры в сборной.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

Полная версия интервью Гинера — на сайте «СЭ»