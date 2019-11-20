Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Это не болельщики». Сборная России — о группе людей, которые оскорбляли Дзюбу

08:02

В Instagram сборной России появилось заявление в связи с оскорблениями в адрес нападающего команды Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

— Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они — не болельщики и не герои.

Мы в @teamrussia любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации ЕВРО-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они — не болельщики и не герои. #ктовытакие

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B5EKi27DJ9i/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир