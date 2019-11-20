В Instagram сборной России появилось заявление в связи с оскорблениями в адрес нападающего команды Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

— Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они — не болельщики и не герои.

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