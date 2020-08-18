Это был конец эпохи. Онопко провел последний матч за сборную России

Сегодня, 18 августа, исполнилось 16 лет последнему матчу Виктора Онопко в составе сборной России. Заключительной для 34-летнего футболиста стала товарищеская встреча с Литвой (4:3) на стадионе «Динамо». Онопко вышел на поле во втором тайме вместо Дмитрия Сенникова.

Онопко провел за сборную России 109 матчей и забил 7 голов. Еще четыре игры на его счету в составе сборной СНГ. Таким образом, в общей сложности он отыграл за национальные команды 113 встреч, обойдя предыдущего отечественного рекордсмена Олега Блохина (112).

Достижение Онопко было рекордным до 17 ноября 2015 года, когда его превзошел Сергей Игнашевич (всего у последнего 127 матчей за сборную).

Онопко принял участие в Евро-1992 и 1994, а также ЧМ-1994 и 2002. Он был основным защитником и перед Евро-2004, но не поехал на турнир из-за травмы.

Из 113 встреч за сборную рекордные 86 он провел с капитанской повязкой.