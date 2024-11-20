Дюков заявил, что чувствует потепление со стороны УЕФА к России

Президент РФС Александр Дюков рассказал об отношениях России с УЕФА после встречи с главой организации Александером Чеферином.

Ранее появилась информация, что Дюков и Чеферин в начале ноября встречались на Кипре.

«Мы регулярно общаемся. Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты. Чувствуем ли потепление по отношению к России? Да», — цитирует Дюкова matchtv.ru.

Все российские команды и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

18 ноября стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2026. Комментируя эту новость, Дюков заявил, что существует техническая возможность сыграть в отборе даже после жеребьевки.