Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:46

Дюков заявил, что чувствует потепление со стороны УЕФА к России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РФС Александр Дюков рассказал об отношениях России с УЕФА после встречи с главой организации Александером Чеферином.

Ранее появилась информация, что Дюков и Чеферин в начале ноября встречались на Кипре.

«Мы регулярно общаемся. Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты. Чувствуем ли потепление по отношению к России? Да», — цитирует Дюкова matchtv.ru.

Все российские команды и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

18 ноября стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2026. Комментируя эту новость, Дюков заявил, что существует техническая возможность сыграть в отборе даже после жеребьевки.

Источник: matchtv.ru
Футбол
РФС
Александер Чеферин
Александр Дюков
УЕФА
Читайте также
Зеленский заявил о грядущем поражении Украины без помощи США
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
ФСБ задержала готовящего теракт в Калининграде гражданина Германии
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
В мире осудили недопуск России к отбору ЧМ-2026
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Булыкин: «Сборная России могла забить больше в матче с Сирией»

В Уругвае сообщили о договоренности по товарищескому матчу с Россией в 2025 году

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости