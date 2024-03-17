Давила признался, что хотел бы однажды сыграть против сборной России

Нападающий ЦСКА Виктор Давила оценил перспективы проведения товарищеского матча между сборными России и Чили. Он признался, что хотел бы однажды сыграть против российской национальной команды.

«Я всегда говорил, что сборная Россия продолжает готовиться, несмотря ни на что. Выступая в чемпионате, могу сказать, что у вас есть очень хорошие игроки. Я бы хотел когда-нибудь сыграть против России здесь, у вас в стране. Время покажет. Надеюсь, вы когда-нибудь сможете увидеть этот матч. Я бы очень этого хотел!» — сказал Давила Metaratings.ru.

26-летний Давила в этом сезоне провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.