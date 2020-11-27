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Баринов прокомментировал критику в адрес сборной России

12:15
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на критику в адрес сборной России в связи с неудачами национальной команды в последних матчах.

— У нас страна такая: каждый ждет, чтоб ты чуть где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать туда же, чтобы ты оттуда не вылез, — приводит «Чемпионат» слова Баринова.

Футболист отметил, что не видит поводов для расстройства из-за того, что сборная не выигрывает на протяжении шести матчей. По его мнению, сейчас команда проходит этап омоложения, а для завершения этого процесса нужно время.

В сезоне-2020/21 Баринов провел 5 матчей за «Локомотив» и забил 1 гол. Сейчас 24-летний россиянин восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4200453-dmitrij-barinov-o-lokomotive-sjomine-sbornoj-i-detstve-intervju.html

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