Баринов прокомментировал критику в адрес сборной России
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на критику в адрес сборной России в связи с неудачами национальной команды в последних матчах.
— У нас страна такая: каждый ждет, чтоб ты чуть где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать туда же, чтобы ты оттуда не вылез, — приводит «Чемпионат» слова Баринова.
Футболист отметил, что не видит поводов для расстройства из-за того, что сборная не выигрывает на протяжении шести матчей. По его мнению, сейчас команда проходит этап омоложения, а для завершения этого процесса нужно время.
В сезоне-2020/21 Баринов провел 5 матчей за «Локомотив» и забил 1 гол. Сейчас 24-летний россиянин восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/article-4200453-dmitrij-barinov-o-lokomotive-sjomine-sbornoj-i-detstve-intervju.html
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