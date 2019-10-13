Артем Дзюба: «Если получится победить Бельгию, то это вообще волшебно»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 поблагодарил болельщиков за поздравления с выходом в финальную часть ЧЕ.

Дзюба забил гол и отметился двумя результативными передачами в игре с Кипром.

— Спасибо огромные за поздравления, теперь у нас есть четкая цель: проверить себя с бельгийцами, — сказал Дзюба в эфире программы «Время» Первого канала. — Я слышал, что Азар хочет сыграть 10 игр и 10 выиграть, посмотрим. Большая заслуга тренерского штаба, что мы так играем. Хорошая тактика, физическое состояние игроков и разбор соперника — все это помогло нам сегодня заслуженно победить. Мои голевые передачи? Знаете, на левом плече в тот момент у меня сидел чертенок и говорил: «бей сам!», а на правом: «отдай пас». Полтора года получаем удовольствие от игры, все положительно, это, конечно, радует.

Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения. Бельгия — топ-команда, которая позволит проверить нам свои механизмы. Если получится победить их, то это вообще волшебно.

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