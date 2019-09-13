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3 тысячи человек поддержат сборную России в матче против Кипра

07:33
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Заместитель председателя комитета по маркетингу РФС Илья Фимушкин ожидает, что сборную России в выездном матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром поддержат около 3 тысяч болельщиков. Игра состоится 13 октября в Никосии на стадионе ГСП.

- Спрос есть, сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить квоту, — цитирует ТАСС Фимушкина. — Общая цифра — около 3000 билетов. Была определенная аллокация, но нам ее не хватило. Сейчас мы работаем над тем, чтобы билеты были нам предоставлены.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6880737

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