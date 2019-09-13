3 тысячи человек поддержат сборную России в матче против Кипра

Заместитель председателя комитета по маркетингу РФС Илья Фимушкин ожидает, что сборную России в выездном матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром поддержат около 3 тысяч болельщиков. Игра состоится 13 октября в Никосии на стадионе ГСП.

- Спрос есть, сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить квоту, — цитирует ТАСС Фимушкина. — Общая цифра — около 3000 билетов. Была определенная аллокация, но нам ее не хватило. Сейчас мы работаем над тем, чтобы билеты были нам предоставлены.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира