Евсеев: «К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты»
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на высказывания депутата Госдумы Светланы Журовой, которая критично высказалась о футболистах, которые зимой летают в отпуск в другие страны.
«К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты», — написал Евсеев.
«Шинник» ушел на зимнюю паузу на первом месте таблицы ФНЛ.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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