Йевтич получил травму в товарищеском матче с «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич получил травму в товарищеском матче против «Динамо». Он смог покинуть поле только с помощью врачей команды.

29-летний сербский полузащитник провел прошлый сезон в аренде в греческом АЕК, где в 19 матчах отметился 5 голевыми передачами. Йевтич не смог вовремя приехать в Россию из-за визовых проблем.

Йевтич принадлежит «Рубину» с января 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 1,5 миллиона евро.