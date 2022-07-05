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Йевтич получил травму в товарищеском матче с «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич получил травму в товарищеском матче против «Динамо». Он смог покинуть поле только с помощью врачей команды.

29-летний сербский полузащитник провел прошлый сезон в аренде в греческом АЕК, где в 19 матчах отметился 5 голевыми передачами. Йевтич не смог вовремя приехать в Россию из-за визовых проблем.

Йевтич принадлежит «Рубину» с января 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 1,5 миллиона евро.

ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Дарко Йевтич
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