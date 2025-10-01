Василенко — о возвращении на пост главного тренера «Факела»: «Цель понятна, клуб должен играть в РПЛ»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился эмоциями от возвращения в воронежский клуб.

«Факел» объявил о назначении 51-летнего специалиста 1 октября. Ранее Василенко уже возглавлял «Факел» — с сентября 2020 до сентября 2022 года и вывел команду в РПЛ.

— Благодарен руководству клуба за приглашение. Вместе будем идти к намеченной цели. Эмоции переполняют. Я всегда говорил, что Воронеж — самый футбольный город в стране. Цель понятна: «Факел» должен играть в Премьер-лиге. У нас хороший состав, он соответствует задаче, — цитирует Василенко пресс-служба клуба.

Василенко сменил в «Факеле» Игоря Шалимова, об отставке которого клуб сообщил 29 сентября. После 12 матчей команда с 24 очками занимает третье место в первой лиге.