Василенко назначен главным тренером «Факела»

Олег Василенко назначен на пост главного тренера «Факела», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

С 51-летним специалистом подписан долгосрочный контракт. На этом посту Василенко сменит Игоря Шалимова, об отставке которого было объявлено 29 сентября.

Ранее Василенко возглавлял «Факел» с сентября 2020 года до сентября 2022 года и вывел команду РПЛ.

После 12 туров воронежская команда занимает третье место в турнирной таблице первой лиги с 24 очками.