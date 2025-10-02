Дисквалифицированный за драку тренер Климов покинул «Факел»

«Факел» объявил об уходе тренера Валерия Климова.

51-летний специалист работал в воронежской команде с апреля 2024 года. Также он был ассистентом тренера в «Локомотиве», «Химках», тульском «Арсенале» и «Томи».

Ранее пост главного тренера воронежцев покинул Игорь Шалимов.

В сентябре 2025 года Климова дисквалифицировали на семь матчей после потасовки в матче 10-го тура первой лиги против «Родины» (0:2). Он получил красную карточку за агрессивное поведение и удар соперника кулаком по лицу.