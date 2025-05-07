«Урал» обратился в ЭСК по пяти эпизодам в матче с «Родиной»

«Урал» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 31-го тура первой лиги против «Родины» (2:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Урал» попросил разобрать эпизод с тремя назначенными пенальти в ворота клуба на 30-й, 77-й и 89-й минутах. Екатеринбуржцы также обратили внимание на неназначенный на 71-й минуте пенальти в ворота «Родины» за игру рукой футболистом хозяев. Вдобавок, «Урал» попросил разобрать эпизод с нарушением процедуры пенальти на 90+5-й минуте (футболист «Родины» Максим Данилин вошел в штрафную площадь до удара).

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги с 50 очками, «Родина» идет на седьмой строчке с 44 очками