Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

7 мая, 11:48

«Урал» обратился в ЭСК по пяти эпизодам в матче с «Родиной»

Микеле Антонов
Корреспондент

«Урал» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 31-го тура первой лиги против «Родины» (2:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Урал» попросил разобрать эпизод с тремя назначенными пенальти в ворота клуба на 30-й, 77-й и 89-й минутах. Екатеринбуржцы также обратили внимание на неназначенный на 71-й минуте пенальти в ворота «Родины» за игру рукой футболистом хозяев. Вдобавок, «Урал» попросил разобрать эпизод с нарушением процедуры пенальти на 90+5-й минуте (футболист «Родины» Максим Данилин вошел в штрафную площадь до удара).

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги с 50 очками, «Родина» идет на седьмой строчке с 44 очками

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
РФС
ФК Родина
ФК Урал
Читайте также
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по «Северному потоку – 2»
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
В ДНР около 500 тыс. абонентов оказались обесточены после ударов ВСУ
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • А Х

    Ну и какой в этом смысл? Результат матча все равно не аннулируют, переигровки никакой не будет.

    08.05.2025

  • Gordon

    Маловато будет. Ма-ло-ва-то!!! (с)

    07.05.2025

    • Талалаеву грозит длительная дисквалификация — до трех месяцев

    «Сокол» на выезде уступил «Енисею» и вылетел из Первой лиги
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 19 13 3 3 23-11 42
    2
    		 Урал 19 12 3 4 29-17 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
    9
    		 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
    10
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    11
    		 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
    12
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    13
    		 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
    14
    		 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
    15
    		 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
    16
    		 Волга 19 5 3 11 22-34 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 19 2 5 12 15-39 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
    15.11 15:00 Черноморец – Волга 2 : 1
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор 2 : 0
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал 1 : 0
    16.11 13:00 Сокол – Факел 0 : 1
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал 1 : 2
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ 3 : 3
    16.11 17:30 Шинник – Чайка 4 : 1
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 11
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости