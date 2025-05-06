Талалаеву грозит длительная дисквалификация — до трех месяцев

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заработал красную карточку после матча 31-го тура первой лиги с «Торпедо» (0:1). Он вышел на поле, что-то сказал судье Владиславу Целовальникову и был им наказан.

Если он удален за оскорбительное поведение в отношении арбитра, по дисциплинарному регламенту ему грозит наказание от двух до четырех игр. Но проблема для Талалаева в том, что сейчас он отбывает испытательный срок за предыдущее нарушение, тоже повлекшее дисквалификацию. Она была применена после матча 22-го тура «Балтика» — «Шинник» (0:0).

13 марта этого года контрольно-дисциплинарный комитет РФС «в соответствии с частью 4 статьи 95 дисциплинарного регламента за агрессивное поведение в отношении официального лица матча» дисквалифицировал Талалаева на два матча первой лиги, на один из них — условно. При этом тренеру был установлен испытательный срок до конца сезона-2024/25.

Он в течение этого срока допустил новое дисциплинарное нарушение. Теперь условное наказание должно стать реальным — его добавят к новому. Но хуже всего для Талалаева другое: рецидив, как говорится в дисциплинарном регламенте, приводит к ужесточению наказания. При повторном оскорблении судьи или проявлении агрессии может быть применена дисквалификация на срок до трех месяцев.

Важно, что указал судья в своем рапорте — какова причина наказания тренера «Балтики». Возможно, он отделается отстранением в общей сложности на три игры, то есть до конца первенства.