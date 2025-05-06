Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Судейство

6 мая, 16:23

Талалаеву грозит длительная дисквалификация — до трех месяцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
Андрей Талалаев.
Фото ФК «Балтика»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заработал красную карточку после матча 31-го тура первой лиги с «Торпедо» (0:1). Он вышел на поле, что-то сказал судье Владиславу Целовальникову и был им наказан.

Если он удален за оскорбительное поведение в отношении арбитра, по дисциплинарному регламенту ему грозит наказание от двух до четырех игр. Но проблема для Талалаева в том, что сейчас он отбывает испытательный срок за предыдущее нарушение, тоже повлекшее дисквалификацию. Она была применена после матча 22-го тура «Балтика» — «Шинник» (0:0).

13 марта этого года контрольно-дисциплинарный комитет РФС «в соответствии с частью 4 статьи 95 дисциплинарного регламента за агрессивное поведение в отношении официального лица матча» дисквалифицировал Талалаева на два матча первой лиги, на один из них — условно. При этом тренеру был установлен испытательный срок до конца сезона-2024/25.

Он в течение этого срока допустил новое дисциплинарное нарушение. Теперь условное наказание должно стать реальным — его добавят к новому. Но хуже всего для Талалаева другое: рецидив, как говорится в дисциплинарном регламенте, приводит к ужесточению наказания. При повторном оскорблении судьи или проявлении агрессии может быть применена дисквалификация на срок до трех месяцев.

Важно, что указал судья в своем рапорте — какова причина наказания тренера «Балтики». Возможно, он отделается отстранением в общей сложности на три игры, то есть до конца первенства.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Талалаев
Первая лига
ФК Балтика
Читайте также
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Nevsky Vestnik

    Судья весь матч подыгрывал ФК "эрзац-торпедо-лужники" за взятку, понятно. Долой "эрзац-торпедо", долой "торпедо-лужники"!

    10.05.2025

  • Спринт

    .. гуляй магометка подале .. от футбола ..**

    07.05.2025

  • Anatoly Kompaneets

    Фамилия то какая, Машка За.ЧМО.рова, отсюда и злобные высказывания...

    07.05.2025

  • Anatoly Kompaneets

    Наказывать за матч Балтика-Торпедо надо не Талалаева, а Целовальникова. Он очень изящно издевался над калининградской командой, Гл. тренером и калининградскими болельщиками. Таких судей надо гнать из лиги, но это возможно будет если свой должность покинет руководитель судейского корпуса, который печется только за честь своего мундира...

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    талалай-ташуй-рахим и витек-гандило это вечные странники и шалимка иже с ними. Котомочники чуть что котомку за спину и вдорогу.

    07.05.2025

  • руслан магомедов

    А, почему хряков -даянок из чмартаги не поперли на фуг из РПЛ. хряки-даянки все выбежали на поле и мордовали судью.

    07.05.2025

  • shabl

    Вот зачем антимужскому нику писать про яйца (в крайнем случае можно было написать по лицу) Что-то личное, наболевшее...? Это ведь и близко не про футбол и не по теме даже

    07.05.2025

  • shabl

    Талалай, талалай - кого хочешь выбирай! Что здесь сказать...Репутация клуба в Калининграде важнее. Балтика не скандальная команда. Там люди честно трудятся и не привыкли попадать в какие-то неприятные истори, тем более которые потом публикуются в СМИ. Если Талалаев так продолжит поступать и дальше, то Балтика разорвёт с ним контракт как это было у них при Калешине (который тоже не умел держать себя в руках). С Талалаевым Балтика о себе начинает получать анти рекламу и в ряд ли в Калининграде это одобряд. Понятно, что у тренера отрицательные эмоции после поражения, но он ведь доложен понимать, что уже была КК, что прямо сейчас ты находишься на карандаше по этому вопросу - МОЛЧИ! Нет же лезет и тем самым подставляет ещё руководителей клуба, которые должны за него вписываться и оправдываться. Если Андрей этим живёт уже давно, то жёлтое бельё, скандалы, интриги, расследования это точно не про сегодняшнюю Балтику!

    07.05.2025

  • Gordon

    Как приятно почитать разговор умных, воспитанных и образованных людей )

    07.05.2025

  • Gordon

    И что? А с 3 (тремя) командами в ФНЛ вылетел. Тут же надо смотреть не только на сам факт, но и на условия, при которых он имел место.

    07.05.2025

  • Gordon

    Олигархический заговор против Талалая :)

    07.05.2025

  • Gordon

    Много кто играл и импонировал. Речь же о другом. В качестве тренера он систематически ведёт себя истерично и по-хамски. И это отвратительно.

    07.05.2025

  • АндрейК

    У Талалаева все неплохо по тренерству, но нервы лечить надо. Чуть что неполучается на судей срывается.

    07.05.2025

  • Myrd

    Талалай - вполне квалифицированный российский тренер с высоким интеллектом; его публичные выступения и комментарии это подтверждают. Но нашим олигархам (фактическим собственникам команд) и РФС отечественные тренеры не нужны - они сами "с усами"...

    07.05.2025

  • ekbigor

    Быдло должно знать место!

    07.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    Ну, я когда-то видел, как Андрей играл в футбол. И хотя я не болел за те команды, где он играл, всё равно помню, что он мне импонировал. Я видел и Толстых, например, ещё, когда он играл на малом стадионе Динамо. От него впечатление прямо противоположное. Я многих видел, многих уважаю, но и многих мне вспоминать противно. Скажем, Ловчева всегда любил смотреть, но его переход в Динамо всё испортил... Ну, etc...

    06.05.2025

  • Деп Б.Охта

    От тренировок не отстраняю. А это главное в работе тренера. Во время игры может и на трибуне посдеть. Да поболтать по телефону со своей тёщей. Большая часть трёх месяцев приходится на межсезонье. Тоже нормалёк. Так, что не особо накажет это суровое наказание вспыльчивого Талалаева.:rage::face_with_symbols_over_mouth::nauseated_face:

    06.05.2025

  • Спринт

    Балтику вывел, сугубо - самый большой в 1-й лиге клубный бюджет от Рос.Теха.

    06.05.2025

  • shpasic

    это футболист Химок пишет

    06.05.2025

  • vladmad_75

    Ну, болтун он или нет, а Балтику по сути в РПЛ вывел )

    06.05.2025

  • Спринт

    Ты сопля .. сугубо - ошибка борматушного зачатия ..**

    06.05.2025

  • спас

    Я ошибся про плесень - уточняю тупорылая плесень.

    06.05.2025

  • fatka

    хамоватый экземпляр.

    06.05.2025

  • Aston Villa

    На три месяца он уже давно наговорил!!!

    06.05.2025

  • Highlander

    Гнать ушлепка из футбола!

    06.05.2025

  • Бобров как бабка у подьезда кричащая проститутки и наркоманы всем прохожим. Найдите нормального и адекватного судью на пенсии который будет анализировать

    06.05.2025

  • max fucktor

    Ну как раз летнюю паузу отсидит, вот и 3 месяца.

    06.05.2025

  • henri71

    И на черной скамье, на скамье подсудимых...)

    06.05.2025

  • Vitamin007

    Айда обратно в говноэксперты на говноканал!

    06.05.2025

  • ANTI BOMG

    сейчас дефицит кадров везде! не знаю, гдк ты чио-то ищешь, но такое впечатление, что не в России!

    06.05.2025

  • Stabichs

    Глупо конечно.

    06.05.2025

  • ANTI BOMG

    :))))))))))

    06.05.2025

  • ANTI BOMG

    :)))))))))))))

    06.05.2025

  • Djin Ignatov

    Слишком ВОЗНЕССЯ до небес !Опять посадить Экспертом !

    06.05.2025

  • ANTI BOMG

    многие судьи именно этого и заслуживают

    06.05.2025

  • ANTI BOMG

    написал среднестатистический никто с погонялом спринт:joy::sweat_smile::sweat_smile::rofl:

    06.05.2025

  • ANTI BOMG

    Нашим судьям надо не что-то говорить, а посылать их йух

    06.05.2025

  • Gordon

    "Слегка"? :))))

    06.05.2025

  • Filin63

    Андрюша возомнил себя крутым тренером, хотя по факту ничего не выиграл. Красиво болтает только на матч тв.

    06.05.2025

  • ValeraK

    Да нормальный, но слегка эмоциональный тренер. Быстро и без лишних вопросов Балтику вернул в РПЛ.

    06.05.2025

  • blue-white!

    Вот дурак. Видимо из-за его вспыльчивости он не может и года проработать ни в одном клубе...

    06.05.2025

  • KlimA

    значит ты бобрёнок)

    06.05.2025

  • Rudrik31

    не кроши батон на бобра, я только ему верю!)))

    06.05.2025

  • Rudrik31

    это заговор против Балтики! вся страна знает!)

    06.05.2025

  • KlimA

    Бобров, хватит жути нагонять..

    06.05.2025

  • Dimario

    У Талалаева налицо синдром Туррета - ему бы подлечиться, а то не ровен час..

    06.05.2025

  • Gordon

    Просто поверить не могу, что кто-то мог такое всерьёз написать )

    06.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    Справа налево читаешь, чо ли?

    06.05.2025

  • Спринт

    У среднестатистического весьма средненького тренера Талалая мания псевдо-тренерского якобы "величия", как и у всех тренеров недоучек. Это было хорошо видно .. с каким видом он нес полную ахинею в студии Матч ТВ, когда в очередной раз был клиентом биржи безработных недотренеров. Через, максимум и в лучшем случае, десяток туров в Вышке снова пойдет Талалаить напарником к нарцисному Андрюшке с платочком в кармашке. Там самое место таким псевдо/великим

    06.05.2025

  • Gordon

    Нет такого слова.

    06.05.2025

  • Gordon

    Чо? :)))))

    06.05.2025

  • Gordon

    Этому только лоботомия поможет. И то не факт.

    06.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    Другие тренеришки ведут себя не менее, а то и более вызывающе, но им всё по-фигу, прощается, а вот Андрей когда-то кому-то из них наступил на мозоль - и сразу корпоративная солидарность у судейских...

    06.05.2025

  • Павел Леонидович

    а что так мало?)

    06.05.2025

  • shpasic

    Талалаев засобирался в другой клуб, а то засиделся на одном месте. наверное, в Химки.

    06.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Зарыли, закопали славного бойца-кавалериста?!

    06.05.2025

  • ONIKAN2013

    Рецидивист.

    06.05.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Балтика выйдет в рпл и уволит талалая

    06.05.2025

  • alex-ls

    психованный он всегда был, не умеет себя в руках совсем держать

    06.05.2025

  • uktechservis

    на тебя уже в этом году спустят. Без всякой кармы.

    06.05.2025

  • Ботокс007

    Когда поумнеешь, таталаев? Следующий раз заряди судье с размаху ногой по яйцам.

    06.05.2025

  • zg

    Эх Трулалай...)В этом то сезоне уже пофиг,а вот на будущий дал повод КаДэКе уже поприжать свой клуб!

    06.05.2025

    • Каманцев — о судействе в матче «Родина» — «Урал»: «Были ошибки. Рассмотрим на ЭСК, опубликуем видео с пояснениями»

    «Урал» обратился в ЭСК по пяти эпизодам в матче с «Родиной»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 19 13 3 3 23-11 42
    2
    		 Урал 19 12 3 4 29-17 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
    9
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    10
    		 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
    11
    		 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
    12
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    13
    		 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
    14
    		 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
    15
    		 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
    16
    		 Волга 19 5 3 11 22-34 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
    15.11 15:00 Черноморец – Волга 2 : 1
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор 2 : 0
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал 1 : 0
    16.11 13:00 Сокол – Факел 0 : 1
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал 1 : 2
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ 3 : 3
    16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 11
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости