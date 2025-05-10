«Сокол» на выезде уступил «Енисею» и вылетел из Первой лиги

«Сокол» в матче 32-го тура Мелбет — Первой лиги на выезде уступил «Енисею» со счетом 1:2.

В составе красноярцев отличились Александр Ломакин и Михаил Тихонов, у саратовской команды гол с пенальти забил Батраз Гурциев.

После этого матча «Енисей» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Сокол» с 26 очками расположился на 17-й строчке и не сумел сохранить прописку в ФНЛ на следующий сезон.