«Уфа» дома сыграла вничью с «Родиной»

«Уфа» в матче 5-го тура первой лиги дома сыграла вничью с «Родиной» со счетом 0:0.

На счету уфимцев один удар в створ, у гостей — три.

После этого матча «Уфа» с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Родина» с 3 очками — на 13-й строчке.