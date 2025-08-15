Футбол
15 августа, 18:09

«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Кононовым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Олег Кононов.
Фото ФК «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов покинул свой пост, сообщает пресс-служба московского клуба.

Клуб и 59-летний специалист договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года. Под его руководством черно-белые заняли второе место в первой лиге в сезоне-2024/25 и вышли в РПЛ, но были исключены из высшего дивизиона за попытку организации договорных матчей.

В сезоне-2025/26 «Торпедо» с 1 очком занимает 16-е место в первой лиге после 4 туров.

Источник: ФК «Торпедо»
Олег Кононов
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
  • Иванова Кира

    Норм, пусть отдохнёт от футбола, почитает Конан Дойла про Мариарти, варваров тренировать тяжко, проще мечом махать)) Как говорил один персонаж,...Кто к нам с мячом придёт, того на воротах и повесим))

    18.08.2025

  • Nevsky Vestnik

    Пиджак, на выход, ищи работу:bangbang: :blush::blush::blush: Эрзац-Торпедо-Лужники, как псевдо-клуб, Сарай, на свалку Истории, закрыть Навсегда:bangbang:

    17.08.2025

  • Kimi_

    Жаль Торпедо. Угробили клуб. Опустили ниже плинтуса без всяких доказательств. Мотивации нет ни у игрок ни у тренера сейчас. Вот и результат такой.

    16.08.2025

  • Спринт

    В Торпедо никому ничего не платят, и играть за "завтраки" желания особенно не наблюдается. Прежний хозяин избавился от клуба, отметившись только с помпой разрушением стадиона "Торпедо". Новые пришли с желанием что то пойметь от властей под прикрытием якобы заботы об Торпедо. Но кому то стали поперек и их законопатили в СИЗО, склепав весьма мутное дело об смехотворной сумме мзды.. В этих условиях будет чудом, если Торпедо доиграет хотя бы до зимней спячки.

    16.08.2025

  • traveller09

    Конан, гуд бай! Конан, прощай, ты здесь чужой. Конан, гуд бай! Конан, прощай, пора домой.

    15.08.2025

  • Aprel

    Самый серый тренер! Просто прекрасно! :relieved:

    15.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Ну и зря. Тренера, лучше Кононова они не подптшут. А тогда зачем менять на худшего? Или так и задумано. Во вторую лигу с другим тренером. Что бы не портить имидж Кононова?

    15.08.2025

  • Упёртый русский

    С учетом того, что случилось в межсезонье, может, и правильное решение. Надо строить новую команду с новым тренерским штабом. Кто будет играть в полную силу после того, что случилось? Главный виноватый - Авдеев, кстати. Хороший пример болелам Спартака и лично Алланазарову, что ждет команду без Лукойла...

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей.

    15.08.2025

  • Fanatico

    Давай к нам пиджак, за шапку сухарей (раков то же)

    15.08.2025

  • icezellion

    А быстро тут.

    15.08.2025

  • Grey1936

    Пришел хохол и убил клуб, а что еще вы ждали?

    15.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Варвары, убрали Конана.

    15.08.2025

  • Есть город на Неве

    ванючий масквабад! таджика назначте в Педо! город таджиков и прочих чурок.

    15.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Не вовремя уволили . Надо было увольнять после матча с Уралом

    15.08.2025

  • Kupservas

    Василенко в помощь....

    15.08.2025

  • Kupservas

    Наконец то дошло, что тренеришко липовый....

    15.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    В Спартаке уже готовы к переменам

    15.08.2025

  • Андрей

    туда и вернулась

    15.08.2025

  • Андрей

    команда билась за выход в первую лигу

    15.08.2025

  • Андрей

    Торпедо объявило что пора назад

    15.08.2025

  • Спринт

    Амба некогда зиловской команде. Этот сезон точно не доиграют.

    15.08.2025

  • semenarsonist

    можем повторить

    15.08.2025

  • Porco Rosso

    Чем недоволен, хам?

    15.08.2025

  • Porco Rosso

    Было уже.

    15.08.2025

  • Топотун

    Ты дрянь.

    15.08.2025

  • Топотун

    Топотун топтал твои яйца.

    15.08.2025

  • semenarsonist

    В Спартак легенду!

    15.08.2025

  • Millwall82

    им бы и втордив не повредил. А там одной рукой уже до медиафутбола.

    15.08.2025

  • Porco Rosso

    Топотун всегда работает ртом и задницей. И они у него после работы отнюдь не в масле.

    15.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Иди на*** кононов олег, кононов олег

    15.08.2025

  • Djin Ignatov

    Самый Гнилой тренер в нашем футболе ! Потом Красножан !

    15.08.2025

  • Фирсыч

    Руки в масле, придурок. Кто же на заводах работает ногами? Разве что плюсанувший тебе топотун.

    15.08.2025

  • dinela

    Ага,и пинжачишку не забудь!

    15.08.2025

  • Степочкин

    Команда билась за выход в РПЛ, заняла второе место, ее опустили ниже плинтуса, не понятно из-за чьих действий. Какое настроение должно быть у игроков? Как тренеру настраивать на игру и управлять такими игроками? Там сразу надо было просто уходить по форс-мажорным обстоятельствам согласно контракта. Пусть сами разбирались бы со своим Торпедо и кто там что кому давал или не давал.

    15.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Ожидаемо, предсказуемо. Ждем спуск Торпедиков по итогам сезона НИЖЕ. И расформирование по итогам сезона. Химки живут и побеждают. Если вообще доиграют сезон.:smirk::smirk::smirk: Даю идею беглому еврею Раби - Как убить за 3 месяца, клуб, который должен был играть в вышке:stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    15.08.2025

  • Саша

    Наибольшей тренерской славы Кононов добился, возглавляя в качестве помощника тренера и директора Академии тираспольский ФК «Шериф» .Команда трижды становилась чемпионом Молдовы в Национальной лиге (2004/05–2006/07), обладателем Кубка Молдовы (2006) и Суперкубка Молдовы (2005).

    15.08.2025

  • Андрей

    Ноги в масле, жопы в мыле, мы работаем на зиле

    15.08.2025

  • Diman_madridista

    Прыщавые 15-летние уродцы конечно стоят выше, ведь за ними "будущее великого клуба Иванова-Воронина-Стрельцова"

    15.08.2025

  • shpasic

    не сумел договориться..

    15.08.2025

    «Уфа» дома сыграла вничью с «Родиной»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Факел 19 13 3 3 23-11 42
    2
    		 Урал 19 12 3 4 29-17 39
    3
    		 Родина 19 9 7 3 28-16 34
    4
    		 Спартак Кс 19 9 6 4 29-22 33
    5
    		 КАМАЗ 19 8 6 5 35-23 30
    6
    		 Ротор 19 8 5 6 24-15 29
    7
    		 Челябинск 19 7 8 4 25-18 29
    8
    		 Арсенал 19 6 8 5 28-24 26
    9
    		 Шинник 19 6 7 6 17-17 25
    10
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    11
    		 Нефтехимик 19 5 9 5 21-22 24
    12
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    13
    		 Черноморец 19 5 5 9 22-25 20
    14
    		 Уфа 19 4 7 8 23-24 19
    15
    		 Торпедо 19 4 6 9 16-27 18
    16
    		 Волга 19 5 3 11 22-34 18
    17
    		 Сокол 19 2 9 8 10-20 15
    18
    		 Чайка 19 2 5 12 15-39 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    21.11 17:00 Волга – Торпедо - : -
    22.11 13:30 Урал – Спартак Кс - : -
    22.11 15:00 Чайка – Нефтехимик - : -
    22.11 17:00 Арсенал – Черноморец - : -
    23.11 10:00 Енисей – Родина - : -
    23.11 14:00 Уфа – Факел - : -
    23.11 17:00 КАМАЗ – СКА-Хаб. - : -
    23.11 17:00 Шинник – Сокол - : -
    24.11 19:00 Ротор – Челябинск - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 11
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 13 1 2
    Вся статистика

