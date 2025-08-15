«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Кононовым

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов покинул свой пост, сообщает пресс-служба московского клуба.

Клуб и 59-летний специалист договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года. Под его руководством черно-белые заняли второе место в первой лиге в сезоне-2024/25 и вышли в РПЛ, но были исключены из высшего дивизиона за попытку организации договорных матчей.

В сезоне-2025/26 «Торпедо» с 1 очком занимает 16-е место в первой лиге после 4 туров.