«Сокол» и «Ротор» сыграют в первой лиге 16 августа

«Сокол» и «Ротор» сыграют в 5-м туре PARI первой лиги в субботу, 16 августа. Матч пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 5-й тур.

16 августа, 18:00. Локомотив (Саратов)

«Сокол» — «Ротор»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Встречу «Сокол» — «Ротор» в прямом эфире можно смотреть в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Сокол» — «Ротор» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«Сокол» после четырех туров первой лиги занимает 12-е место с 3 очками, предыдущим соперником саратовцев был «Черноморец» (1:1). У «Ротора» — 7 очков и седьмая строчка, в предыдущем туре волгоградцы обыграли «Уфу» (1:0).